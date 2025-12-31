Аэропорт Шереметьево повысил сборы за обслуживание авиакомпаний

Для российских перевозчиков базовый сбор за взлет-посадку увеличен с 768,5 до 845,36 рубля за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Московский аэропорт Шереметьево с 1 января повысил основные сборы за обслуживание российских авиакомпаний на 10%, следует из материалов авиагавани.

В частности, для российских перевозчиков базовый сбор за взлет-посадку увеличен с 768,5 до 845,36 рубля за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Сбор за обеспечение транспортной безопасности вырос с 38,36 до 42,2 рубля.

Для иностранных перевозчиков тарифы увеличились в среднем на 3%, включая сбор за взлет-посадку с $16,96 до $17,47 за тонну МВМ, за транспортную безопасность - с $1,4 до $1,45.