Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора для самоходной техники

Предлагается перенести сроки оплаты на декабрь 2026 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил перенести сроки оплаты утилизационного сбора для крупнейших производителей самоходной техники в 2026 году, сообщило министерство.

"Минпромторгом России подготовлен проект постановления, который предполагает отсрочку оплаты утилизационного сбора для крупнейших производителей специализированной и сельскохозяйственной самоходной техники. Предлагается перенести сроки оплаты за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года на декабрь 2026 года", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что этот механизм позволяет обеспечивать стабильную финансово-экономическую деятельность производителей такой техники. "Введение отсрочки оплаты утилизационного сбора в текущих условиях позволит оптимизировать структуру оборотных средств предприятий и сохранить их ликвидность", - добавили в министерстве.

Ранее аналогичную меру Минпромторг предложил в отношении крупнейших отечественных автопроизводителей.