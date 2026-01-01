"Островок" назвал места, где сильнее всего подорожал отдых в горнолыжных отелях

По данным сервиса, лидерами по росту стоимости стали Кировск и Эсто-Садок

Редакция сайта ТАСС

© Лев Федосеев/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Средняя стоимость ночи в отелях горнолыжных направлений РФ на предстоящие новогодние праздники сильнее всего выросла в Кировске в Мурманской области (+24%), Эсто-Садке в Краснодарском крае (+19%) и Архызе в Карачаево-Черкесской Республике (+16%), относительно 2025 года, подсчитали для ТАСС аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

"Самая значительная динамика средней стоимости ночи в отелях и апартаментах РФ по топ-10 самым популярным горнолыжным направлениям на новогодние выходные (26 декабря -11 января) отмечается в Кировске (+24% - 11,2 тыс. рублей против 9 тыс. рублей в прошлом году), в Эсто-Садок (+19% - 19,4 тыс. рублей против 16,3 тыс. рублей) и в Архызе (+16% - 16,7 тыс. рублей против 14,4 тыс. рублей)", - рассказали аналитики.

На четвертом месте по росту цен - Домбай в Карачаево-Черкесской Республике, где средняя стоимость бронирования ночи в новогодние дни выросла на 14% за год - с 11,9 тыс. рублей до 13,6 тыс. рублей Пятое место делят горнолыжный курорт у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарской Республике и Шерегеш в Кемеровской области, где средняя стоимость ночи выросла на 12% за год соответственно: в поселке Поляна Азау с 10 тыс. рублей до 11,2 тыс. рублей и в Шерегеше - с 13,4 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

Среди десяти наиболее популярных горнолыжных направлений самый высокий спрос в этом сезоне наблюдается в Кировске, где число бронирований выросло на 55% относительно 2025 года, а также в Терсколе в Кабардино-Балкарии - на 10%. При этом на последнем курорте средняя цена ночи в отеле снизилась на 4% - с 11,5 тыс. до 11 тыс. рублей.

Управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова в разговоре с ТАСС отметила, что значительный рост числа бронирований в Кировске связан с увеличением числа доступных вариантов жилья. Кроме того, российские горнолыжные курорты инвестируют в обновление инфраструктуры. "Так, в Архызе за последний год появилось три новых отеля, были установлены высокогорные качели, а в Шерегеше к открытию планируются новый апарт-комплекс и отель, а также новый ресторан. Помимо катания на лыжах, туристам доступны катки, прокат тюбингов, прогулки на беговых лыжах, снегоходные маршруты, а также ярмарки и семейные активности. Это делает склоны местом притяжения не только для лыжников и сноубордистов, но и для любителей зимнего активного отдыха в целом", - сказала эксперт.

Цены на горнолыжные курорты ближнего зарубежья

Для отдыха на горнолыжных курортах за границей на новогодние выходные туристы чаще всего выбирают страны ближнего зарубежья, отмечают аналитики сервиса. Самая высокая средняя стоимость забронированной ночи в отелях среди популярных направлений - на курорте Гудаури в Грузии 14,3 тыс. рублей. В армянском Цахкадзоре - 10,7 тыс. рублей, а приезжая на курорт Чимган в Узбекистан туристы часто бронируют отели и апартаменты в Ташкенте, где средняя стоимость ночи на новогодние выходные составляет 5,9 тыс. рублей. Аналогичная ситуация с казахстанским курортом Шымбулак - туристы часто бронируют гостиницы в Алматы, где размещение в среднем стоит 5,4 тыс. рублей.