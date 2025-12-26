ЦБ представил обновленную банкноту в 1 тыс. рублей

На обороте изображены теплоход "Метеор", Дворец земледельцев в Казани и Саратовский автомобильный мост через Волгу

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Банк России презентовал обновленную банкноту номиналом 1 тыс. рублей с символами Поволжья. Дизайн лицевой стороны с Нижегородским кремлем сохранен, а на обороте изображены теплоход "Метеор", Дворец земледельцев в Казани и Саратовский автомобильный мост через Волгу. Купюры могут поступить в обращение к концу 2026 года, при этом старые банкноты останутся в обороте. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

"При разработке дизайна банкноты мы учли предпочтения наших граждан, которые отдали свои голоса за памятники и достопримечательности Приволжского округа. Здесь мы видим Волгу - главный символ, который объединяет многие регионы Приволжского федерального округа", - сказал Белов на пресс-конференции, презентуя банкноту.

На оборотной стороне купюры при увеличении есть микроизображения зайца, ежа, волка, эчпочмака, медведя и гармони. "Все изображение микрорастров основаны на символах Приволжского федерального округа и по своему дополняют содержание банкноты и позволяют более детально познакомиться в том числе с культурой, историей регионов Приволжского федерального округа", - сообщил глава "Гознака" Аркадий Трачук.

По словам Белова, ввод новых банкнот в обращение может завершиться к концу 2026 года. "В связи с тем, что это уже третья новая банкнота, которую мы выпускаем. Сейчас уже этот процесс налажен, пойдет, скорее всего, быстрее. Поэтому будем надеяться, может и в конце 2026 года банкноты появятся в широком уже обращении", - отметил он.

Зампред ЦБ подчеркнул, что старые купюры номиналом 1 тыс. рублей останутся в обращении. "Старые купюры не будут выходить из обращения и будут находиться в платежном обороте до их износа. Подчеркиваю, что ни о каком обмене банкнот речи не идет", - сказал Белов. В ближайшее время новые банкноты будут выданы кредитным организациям, после чего потребуется время на настройку оборудования.

Технологии защиты банкноты

Отвечая на вопрос о переходе на полимерные банкноты, Белов заявил, что массовый выпуск таких денег не планируется. "Полимерные банкноты менее защищены от подделки, исходя из технологии производства. Бумажные деньги больше подходят для наличного обращения в РФ", - пояснил он. Распределяться новая тысячерублевая банкнота будет равномерно по всем регионам страны, приоритетов у ЦБ нет, первые купюры появятся в банках.

В свою очередь Трачук рассказал журналистам о защитных технологиях новой банкноты номиналом 1 тыс. рублей. Ключевыми элементами защиты стали усовершенствованная защитная нить и оптические переменные признаки, которые гарантируют надежное определение ее подлинности в любых условиях освещенности.

"В данном случае защитная нить в целом похожа на ту, которая используется в банкноте 5 тыс. рублей, она обладает целым комплексом защитных элементов, это, в первую очередь, объемные изображения знака рубля и движущееся изображение номинала, - сказал Трачук. - Два оптических переменных признака позволяют гарантированно в любых условиях освещенности, даже при скудной освещенности, получить надежное определение подлинности банкноты".

Он добавил, что защитная нить хорошо встраивается в бумагу и в комбинации с полиграфическими признаками обеспечивает отличный способ защиты. Также при повороте банкноты видно, как изображение номинала меняется на аббревиатуру ЦБ РФ, а под точечным освещением видны скрытые изображения знака рубля. Вторая группа признаков - два оптических переменных, которые позволяют гарантированно в любых условиях освещенности получить надежное определение подлинности. Третья группа включает оригинальный водяной знак, выполненный техникой филиграни, и микрорастры на оборотной стороне.

Споры о дизайне банкноты

В октябре 2023 года Банк России представил модернизированную купюру номиналом 1 тыс. рублей, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Оборотная сторона купюры вызвала критику. В том числе Русская православная церковь отметила отсутствие креста на куполе здания бывшей церкви в Казани, где ныне располагается Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. В ответ на критику Банк России принял принципиальное решение о доработке купюры. В конце 2024 года по результатам онлайн голосования были определены новые символы для тысячерублевой банкноты.

Победителями стали три узнаваемых объекта, отражающих индустриальный, архитектурный и инфраструктурный потенциал Приволжья: скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор"; архитектурный комплекс Дворец земледельцев в Казани; саратовский автомобильный мост через Волгу. Финальный дизайн купюры стал результатом работы российских художников, технологов и волеизъявления граждан.