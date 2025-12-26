ТМХ построит для московского региона еще 47 поездов "Иволга"

Поставки электропоездов осуществлялись в рамках программы по обновлению подвижного состава четырех МЦД, которая была завершена в сентябре 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по дополнительному соглашению поставит ГУП "Московский метрополитен" в 2025 году один электропоезд "Иволга 4.0", а в 2026-2030 годах еще 46 таких поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ТМХ.

"АО "Метровагонмаш" (входит в состав ТМХ) и ГУП "Московский метрополитен" подписали дополнительное соглашение к контракту 2022 года, которое предполагает поставку в 2025 году одного электропоезда постоянного тока ЭГЭ2Тв "Иволга 4.0", а в 2026-2030 годах еще 46 поездов ЭГЭ2Тв "Иволга" разных модификаций", - говорится в сообщении.

Как уточняют в компании, электропоезда "Иволга" спроектированы в России специалистами компании "ТМХ-Инжиниринг" специально для эксплуатации на Московских центральных диаметрах (МЦД) по заказу правительства Москвы. Среди ключевых преимуществ электропоезда - широкие двери, большое количество поручней, современные USB-розетки, информационные табло и медиаэкраны, велопарковки, места для зарядки элетросамокатов и велосипедов, а также места для колясок.

"Главное отличие "Иволги 4.0" от предыдущих моделей - трехдверная компоновка вагонов (кроме головных), что ускоряет посадку и высадку пассажиров", - отметили в ТМХ.

Поставки электропоездов "Иволга" осуществлялись в рамках масштабной программы по обновлению подвижного состава четырех МЦД, которая была завершена в сентябре 2025 года. Обновление подвижного состава МЦЖ начали перед открытием двух первых диаметров в 2019 году и завершили в течение шести лет.

"Электропоезда "Иволга 4.0" вышли на диаметры в мае 2024 года, а в октябре 2025 года на МЦД-4 был запущен юбилейный 100-й состав "Иволги 4.0" в эксклюзивной черной ливрее", - сообщили в ТМХ. На данный момент на маршрутах МЦД курсируют 19 поездов "Иволга 3.0" и свыше 40 составов "Иволга 4.0".

ТМХ - лидер среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и инжиниринга до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. В структуру холдинга входят десять производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.