В ВТБ допустили, что банки России в 2026 году заработают 3,4-3,8 трлн рублей

В 2025 году кредитные организации заработают 3,4-3,6 трлн рублей, отметил первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль банковского сектора РФ по итогам 2026 года может составить 3,4-3,8 трлн рублей. В 2025 году кредитные организации заработают 3,4-3,6 трлн рублей. Такой прогноз привел журналистам первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Если в этом году мы ожидаем прибыли банковского сектора в размере 3,4-3,6 трлн рублей, - увы, рекорд прошлого года не побит, - то на 2026 года наш прогноз - 3,4-3,8 трлн рублей", - сказал он.