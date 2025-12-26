"Татнефть" выплатит дивиденды за девять месяцев 2025 года

Их размер составит 22,48 рубля на акцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Татнефти" приняли решение утвердить выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 года в размере 22,48 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акции с учетом промежуточных, следует из сообщения компании.

Таким образом, дивиденды за третий квартал составят 8,13 рубля на акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 января 2026 года.

"Татнефть", согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО - в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль компании по РСБУ за девять месяцев 2025 года снизилась почти на 40%, до 104,6 млрд рублей. Финансовые результаты по МСФО за аналогичный период компания пока не раскрывала.

О компании

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 9% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 54% акций.