Чекунков: на Дальнем Востоке нужно удерживать темп развития экономики

Глава Минвостокразвития отметил, что рост связан с добычей и переработкой природных ресурсов

Редакция сайта ТАСС

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Темп развития экономики Дальнего Востока, который задан в 2025 году, необходимо удерживать в 2026 году. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Поэтому в 2026 году для нас важно эти темпы удержать, удержать экономический рост по ключевым направлениям. Да, с одной стороны, наш рост связан с добычей, переработкой природных ресурсов, но это наша большая сила. Это продукты, которые дают нам как раз высокую производительную экономику, экономику высоких зарплат, как об этом говорил президент, и экономику высоких технологий", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Чекунков отметил, что на Дальнем Востоке и в Арктике необходимо применять новые технологии в добыче и переработке полезных ископаемых. "Технология добычи и переработки нефти и газа, технология добычи и переработки драгоценных цветных металлов, в общем, довольно высокие технологии, которые являются нашей силой, и, конечно, в Дальнем Востоке и Арктике это территория первоочередного применения таких технологий", - сказал министр.