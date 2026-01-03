Эксперты: в РФ сохранятся продажи легковых авто на уровне 1,3 млн в 2026 году

Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил также возможность оптимистичного сценария, когда рынок может вырасти до уровня примерно 1,45 млн

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Объем продаж новых легковых автомобилей в России в 2026 году сохранится на уровне 2025 года и составит около 1,3 млн штук. Об этом сообщили ТАСС опрошенные эксперты.

"Мы с коллегами по агентству "Автостат" по базовому прогнозу на 2026 год ожидаем продажи новых легковых машин на уровне близком к 2025-му - то есть около 1,3 млн штук. Есть, правда, еще оптимистичный сценарий, когда рынок может вырасти до уровня примерно 1,45 млн. А вот при негативном - снижение до 1,2 млн машин", - заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ассоциация "РОАД" также прогнозирует стагнацию рынка. "На 2026 год мы ожидаем сохранение рынка на уровне 2025 года с возможной небольшой динамикой в ту или иную сторону - без резкого падения и без значительного роста. Основные факторы - доступность кредитования, влияние регулирования (утилизационный сбор, НДС) и покупательская активность", - отметили в ассоциации.