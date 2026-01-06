ГОСТ на шаурму планируют утвердить в конце года

Документ, в частности, определит термины "шаурма", "шаверма", "донер" и "кебаб"

Редакция сайта ТАСС

© Анна Эчина/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. ГОСТ на шаурму ориентировочно планируют утвердить в конце 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель организации Максим Протасов.

"Для нас критически важно, чтобы документ был качественным и реально применялся отраслью общественного питания и пищевой индустрией в будущем. Ориентировочный срок его утверждения сместился на конец 2026 года. Хочу подчеркнуть, что стандарт, когда вступит в силу, позволит задать четкие и прозрачные правила игры для всей отрасли, а потребителям - даст уверенность в том, что они покупают", - рассказал он.

Протасов отметил, что работа над этим стандартом вызвала очень живой интерес и у экспертов, и у потребителей. На текущий момент завершается доработка первой редакции ГОСТа, учитывая все конструктивные замечания и предложения, которые поступили в ходе публичного обсуждения.

Документ определит термины "шаурма", "шаверма", "донер" и "кебаб". Кроме этого, в стандарт будут включены требования к продукции, которая готовится при потребителе, а также к упакованным блюдам, продающимся в торговых сетях.

Ранее планировалось, что ГОСТ будет утвержден в конце 2025 года.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 09:00 мск.