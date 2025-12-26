РСА: общая сумма выплат по ОСАГО за 11 месяцев составила 204,3 млрд рублей

Средняя премия по годовым полисам за январь - ноябрь составила 7 274 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Общая сумма выплат по ОСАГО, по оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), за январь - ноябрь 2025 года составила 204,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба РСА.

"Общая сумма выплат за 11 месяцев 2025 года, по оценке РСА, составила 204,3 млрд рублей. Количество заключенных договоров за этот период составило 48,2 млн, из них 7,6 млн договоров пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 297,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя премия по годовым полисам ОСАГО за январь - ноябрь составила 7 274 рублей, это на 4,8% ниже показателя аналогичного периода 2024 года. При этом, по данным РСА, средняя выплата по годовым полисам ОСАГО за 11 месяцев показала рост на 16,3% и достигла 116 408 рублей, против 100 132 рублей за аналогичный период 2024 года

Также в РСА сообщили, что средняя премия по полисам ОСАГО в ноябре 2025 года снизилась на 3,4% по сравнению с ноябрем 2024 года - до 7 274 рублей, а средняя выплата в этом месяце составила 123 905 рублей, что на 21,2% больше, чем за аналогичный месяц 2024 года.

"Снижение размера средней премии замедляется. По итогам сентября 2025 года средняя премия составила 7 349 рублей, а в ноябре - 7 274 рубля (снижение на 1%). При этом средняя выплата показывала неуклонный рост, оба этих тренда указывают на то, что сейчас величина средней премии вышла на плато, с которого начнется рост", - сказал президент РСА Евгений Уфимцев, слова которого приводятся в сообщении.