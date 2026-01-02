Аналитик Лоссан, рассказал как избежать финансовой ямы в январе

Аналитик финансового маркетплейса "Сравни" считает важным заранее составить список покупок и стараться не отходить от него, чтобы избежать импульсивных трат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Денежный запас в виде 30-40% от декабрьских выплат позволит чувствовать себя финансово комфортно до следующей большой зарплаты, сообщил ТАСС аналитик финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Лоссан.

"Мы рекомендуем отложить не менее 30-40% от декабрьской суммы на январь - февраль следующего года. Это поможет избежать "январской ямы", когда расходы или неожиданные траты могут ударить по бюджету", - посоветовал эксперт.

Если в декабре была не только зарплата, но и премия, разумно распределить ее так: 50% - на обязательные расходы и подарки, 20-30% - на сбережения или вклад, остальное - на личные желания, считает Лоссан. Также важно заранее составить список покупок и стараться не отходить от него, чтобы избежать импульсивных трат, отмечает аналитик.

Как преумножить капитал

Наилучший вариант для использования декабрьских выплат - положить часть суммы на краткосрочный вклад, "тогда деньги будут работать на вас", указал Лоссан.

"Если есть долги, например по кредитной карте, их стоит погасить в первую очередь - проценты по ним "съедят" больше, чем принесет любой вклад. Также полезно завести "подушку безопасности" - отложить 10-15% на непредвиденные расходы, которые часто возникают после праздников. Главное правило: не тратить больше, чем планировали, и помнить, что финансовая стабильность важнее сиюминутных удовольствий. Так первая большая зарплата станет не поводом для расточительства, а фундаментом для будущих сбережений", - заключил эксперт.