Россияне в "Монетные недели" сдали почти 500 тонн мелочи в 2025 году

Всего с начала проведения таких акций граждане вернули в обращение более 215 млн монет почти на 956 млн рублей

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Россияне в 2025 году сдали в магазины и банки почти 500 тонн мелочи или 487 млн рублей в рамках акций "Монетная неделя", подсчитал корреспондент ТАСС на основе данных Банка России.

Всего с начала проведения таких акций, а их было уже пять, жители страны вернули в обращение более 215 млн монет почти на 956 млн рублей. Вес сданной мелочи - свыше 962 тонн. Это примерно столько же, сколько кассовый центр Банка России в Москве выдает банкам в течение года, указали в ЦБ.

Акция "Монетная неделя" проводится дважды в год - весной и осенью - по инициативе ЦБ.