Гохран в 2026 году может закупить золото и алмазы на 50 млрд рублей

Окончательный план по закупкам на 2026 год будет определен в январе, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Гохран в 2026 году может приобрести золото и алмазы на 50 млрд рублей, при этом закупка алмазов будет привязана к конъюнктуре рынка, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире радио РБК.

"Мы заложили, как и в прошлом году, 50 млрд рублей на закупки Гохрана. Там предполагаются закупки как золота, так и алмазов. Мы точно закупим в какой-то части золото. По алмазам будем смотреть на рынок. Если рынок будет такой же плохой, что вполне возможно, то, конечно, закупим и алмазы тоже", - сказал он.

В конце октября Моисеев отмечал, что Гохран завершает формирование портфеля закупок алмазов у компании "Алроса", при этом объем приобретений в 2025 году будет не очень большим.

Окончательный план по закупкам на 2026 год, по его словам, будет определен в январе.