Минфин подвел итоги развития финансовой грамотности за 2025 год

"В рамках Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы" проведено более 540 тыс. мероприятий, участниками которых стали свыше 34 млн человек, сообщили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ в ходе межведомственной координационной комиссии по реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года подвел ее итоги за 2025 год. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"В рамках Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы" проведено более 540 тыс. мероприятий, участниками которых стали свыше 34 млн человек. Положительную динамику показал и Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций. По сравнению с 2024 годом число семей-участников выросло почти на 3 тыс.", - говорится в сообщении.

Также, в 2025 году финансовая грамотность стала частью Всероссийской олимпиады школьников по экономике. В ней приняли участие почти 500 тыс. человек. Впервые в России была проведена олимпиада по финансовой грамотности для студентов колледжей. Она объединила 32 тыс. участников из 88 регионов.

В ходе заседания министр финансов Антон Силуанов отметил, что в 2025 году работа велась по двум ключевым направлениям. Первое - системная поддержка просветительской и информационной среды, которая помогает людям получать необходимые финансовые знания. Второе - совершенствование законодательства в сфере защиты граждан с учетом имеющихся вызовов, отметил министр. Также важная работа была проведена и в части развития законодательства.

"Удалось существенно расширить охват граждан мероприятиями финансового просвещения за счет разнообразных форматов - от олимпиад и конкурсов до открытых уроков и современного образовательного контента", - сказал Силуанов, слова которого передаются на сайте министерства.

Кроме того, в 2026 году Минфин и Банк России совместно с партнерами по продвижению финансовой грамотности сосредоточатся на дальнейшем усилении мер по противодействию финансовому мошенничеству, а также на развитии современных и востребованных форматов финансового просвещения.

"Наша задача, чтобы финансовая грамотность была естественной частью повседневной жизни. Если мы хотим продвигать финансовые знания эффективно, важно сотрудничать с креативной индустрией. Это позволяет нам вырабатывать те форматы, которые наиболее удобны людям", - отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.