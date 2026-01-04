Эксперты оценили перспективы индийских автомобилей на рынке РФ

Руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк автолизинг" Александр Корнев считает, что представителям автопрома Индии в случае их появления в России придется долго и усердно искоренять предубеждения о качестве своих машин

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Индийские автомобили в ближайшее время вряд ли займут значительную долю российского рынка из-за отсутствия доверия потребителей, необходимости серьезной адаптации и высокой итоговой цены. Об этом ТАСС сообщили опрошенные эксперты.

Говоря о возможном появлении новых участников на российском авторынке в 2026 году, в ассоциации "РОАД" уточнили, что интерес к индийским автомобилям есть. "Что касается брендов из других стран, включая Индию - интерес есть, и такие производители внимательно изучают российский рынок. Однако конкретных подтвержденных планов по массовому выходу индийских марок пока нет", - заявили там.

Более скептическую оценку дал руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк автолизинг" Александр Корнев. "Индийский автопром прицеливается к отечественному рынку с завидным постоянством, но без особой конкретики. Главная причина такого скепсиса - в отсутствии доверия. То есть представителям индийского автопрома в случае их появления в России придется долго и усердно искоренять предубеждения о качестве своих автомобилей", - сказал Корнев.

Эксперт отметил, что особенностью индийского рынка являются массовые компактные модели. "В Индии компактные автомобили до 4 метров в длину получают особые преференции по налогам, поэтому значительная часть местного автопрома размером чуть больше Daewoo Matiz. За "компакты" у нас много платить не готовы", - пояснил он.

По словам Корнева, без глубокой локализации такие автомобили будут неконкурентоспособны по цене с российскими аналогами, а таможенные и утилизационные сборы могут удвоить их стоимость. "При этом таможенный и утилизационные сборы могут увеличить цену почти вдвое за никому не знакомый бренд", - добавил он.

Специалист также указал на необходимость серьезной доработки машин для российских условий. "В силу особенностей климата у индийских машин отсутствуют зимние опции. Без "теплого пакета" в России делать нечего, а еще бы хотелось хорошую мультимедиа, побольше электрических регулировок и набор систем безопасности. Такой вот базовый минимум для китайских автомобилей в индийском массовом сегменте - редкость", - отметил Корнев.

Он подчеркнул, что для перестройки производства под запросы российского рынка индийским производителям потребуются уверенность в его перспективах. "На перестройку производственных линий под российские запросы можно надеяться только тогда, когда индийские инвесторы поймут, что в России можно зарабатывать. Пока сценарий с местным производством, организованным индийской стороной, не кажется реалистичным", - резюмировал эксперт.