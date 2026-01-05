Эксперты: доля новых китайских авто на рынке РФ опустится ниже 50% в 2026 году

Доля машин российской сборки может достичь 40%, отметили в аналитическом агентстве "Автостат"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Доля новых китайских автомобилей на российском рынке в 2026 году опустится ниже 50%, а доля машин российской сборки может достичь 40%. Об этом ТАСС сообщили опрошенные эксперты.

Эксперты аналитического агентства "Автостат" уточнили, что по итогам 2025 года доля китайских брендов составит 52-53%, а российских - 32-33%. "В 2026-м доля "китайцев" будет ниже 50%, а российских может достичь 40%", - заявили там.

В ассоциации "РОАД" также отметили замедление роста количества новых китайских марок. "Мы ожидаем, что количество активных китайских брендов в России будет стабилизироваться, а не значительно расти", - пояснили в ассоциации. Эксперты связывают этот тренд с активной локализацией производства китайских моделей на территории России.

Аналитики указывают на значительные изменения в структуре авторынка РФ в 2025 году. "Структура рынка в этом году продолжает меняться - увеличивается доля локального производства. Так, по итогам 2025 года доля автомобилей, собранных в России, выросла примерно до 48% против 42% годом ранее", - подчеркнул директор по розничным продажам автомобильной группы "Авилон" Илья Петров.

По его словам, остальные 52% продаж приходятся на импорт, и около 64% от этого объема составляют поставки из Китая.

Данные онлайн-предложений также демонстрируют устойчивый спрос на отечественные марки. "По данным "Авито авто", в 2025 году доля объявлений о продаже новых российских автомобилей достигла 28,6%", - говорится в сообщении сервиса. При этом доля объявлений о продаже новых китайских автомобилей составляла 61,8%. Самыми востребованными новыми автомобилями на площадке оказались автомобили марки Lada, а среди моделей наибольшей популярностью пользовалась Lada Granta.