Глава МИД Азербайджана не исключил возможность торговли между Баку и Ереваном

Учитывая прошлое, есть определенные чувствительные сферы, отметил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 26 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов не исключил возможность расширения торговых связей между Баку и Ереваном после начала поставок в Армению в декабре азербайджанских нефтепродуктов.

"Обращение армянской стороны касалось нефтепродуктов, азербайджанская сторона дала свое предложение, и оно оказалось приемлемым для Армении. Считаем ли мы возможным расширение торговых связей в других сферах? Да, я не могу это исключать", - сказал глава азербайджанского МИД на пресс-конференции, посвященной итогам внешнеполитической деятельности страны в 2025 году.

При этом он отметил, что, учитывая прошлое, есть определенные чувствительные сферы. "Никто не думает, что Азербайджан и Армения в короткие сроки начнут взаимодействовать в военной, военно-технической сфере или поставлять продукцию двойного назначения. Но потенциальная торговля, охватывающая другие сферы, может быть. Если со стороны Армении будет такое обращение, азербайджанская сторона может его рассмотреть", - подчеркнул Байрамов. По его мнению, говоря о торговле между Азербайджаном и Арменией, необходимо учесть ряд факторов, в частности, то, что ранее подобных связей не было, а также наличие технических вопросов, политических и психологических элементов. "Поэтому наши ожидания должны быть соответствующими и адекватными", - подчеркнул министр.

Азербайджан 18 декабря впервые начал поставки в Армению нефтепродуктов. Первая партия включала 1 220 тонн бензина марки АИ-95.