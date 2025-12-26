Акционеры "Роснефти" одобрили промежуточные дивиденды в 11,56 рубля на акцию

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Собрание акционеров "Роснефти" одобрило промежуточные дивиденды в размере 11,56 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на 12 января.

На выплату промежуточных дивидендов будет направлено 50% от консолидированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам "Роснефти", по итогам работы за первое полугодие 2025 года. "Роснефть" согласно дивидендной политике выплачивает дивиденды дважды в год и направляет на них 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

Суммарные дивиденды компании за 2024 год составили 51,15 рубля на акцию: 14,68 рубля на акцию - финальные и 36,47 рубля на акцию - промежуточные. Относящаяся к акционерам чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2024 году составила 1,084 трлн рублей. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в I полугодии 2025 года составила 245 млрд рублей.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственный "Роснефтегаз" (40,4%), ВР Russian Investments Limited с долей 19,75%, катарская компания QH Oil Investments (18,46%), 9,6% у ООО "РН-Нефть капиталинвест". В феврале 2022 года BP заявляла, что выйдет из состава акционеров "Роснефти", но пока все еще сохраняет долю в российской компании.