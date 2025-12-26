Аксаков: в России обсуждают создание исламского банка

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что рассчитывает на завершение этой работы в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Создание исламского банка обсуждают в России. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на круглом столе, посвященном открытию представительского центра по развитию исламских финансов Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов AAOIFI в Казани.

"Активно работаем над тем, чтобы в России был создан исламский банк. Работаем с представителями бизнеса, в том числе, которые представляют исламское население нашей страны. Я, кстати, обращаюсь к руководству Татарстана. Если есть желающие поучаствовать в создании такого банка, то мы бы с удовольствием с ними взаимодействовали. И с арабскими странами тоже ведем переговоры с тем, чтобы такой банк создать", - сказал он.

Он отметил, что рассчитывает на завершение этой работы в 2026 году. "Центробанк по предварительным переговорам нас в этом плане поддерживает. И, соответственно, будет этот институт создан, который даст дополнительный импульс развитию партнерского финансирования в нашей стране", - сказал Аксаков.

Об исламском банкинге

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. В частности, запрещены выплата процентов (риба) и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности (гарар), а также финансирование определенных секторов экономики: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов. Распространенные операции исламского банкинга - рассрочка, лизинг, долевое финансирование.

Эксперимент по внедрению партнерского финансирования по нормам ислама действует с 1 сентября 2023 года в Татарстане, а также в Башкирии, Дагестане и Чечне. В июле 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении эксперимента в России до 1 сентября 2028 года.