Фьючерсы на палладий и платину на NYMEX растут на 11%

Цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года росла до $1 999,5 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на палладий и платину на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) демонстрирует рост на 11%, свидетельствуют данные торгов.

По данным торгов на 18:16 мск, стоимость фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года росла на 10,66%, до $1 999,5 за тройскую унцию. В это же время фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года рос на 9,95%, до $2 471,4 за тройскую унцию.

К 18:36 мск фьючерс на платину ускорил рост и впервые превысил $2 500, поднявшись до $2 503 за тройскую унцию (+11,35%), фьючерс на палладий рос на 11,41%, до $2 013 за тройскую унцию.

С начала года цена фьючерса на палладий выросла более чем в два раза, а цена на контракт платины - более чем в 2,5 раза. С начала декабря цены на драгметаллы выросли на 33,39% и 47,27% соответственно.

Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в феврале 2026 года и на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) также демонстрируют рост. По данным на 18:16 мск, золото росло на 1,24%, до $4 558,5 за тройскую унцию, серебро поднималось на 5,22%, до $75,42 за тройскую унцию. С начала года серебро выросло более чем в 2,5 раза - на 158,93%, а стоимость золота - на 73,1%.

Ранее рыночная капитализация серебра превысила стоимость американской компании Apple. Таким образом, серебро оказалось на третьем месте по капитализации, уступая американской компании Nvidia и золоту.