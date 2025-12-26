ФТС перечислила в бюджет России 5,79 трлн рублей

Плановое задание выполнено на 97%, сообщила пресс-служба ведомства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России на текущий момент перечислила в бюджет 5,79 трлн рублей, что составляет 97% от планового задания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, по итогам проведенного заседания коллегии ФТС.

"По состоянию на сегодняшний день плановое задание выполнено на 97%, что составило 5 трлн 787 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что течение года таможенные органы работали над повышением качества администрирования платежей, что дало положительный результат. При этом негативными факторами стали снижение объема ввоза товаров и курс валют.

По итогам 2024 года Федеральная таможенная служба перечислила в федеральный бюджет России 7,35 трлн рублей.