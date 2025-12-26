Пользователи проводили на Rutube в среднем 46 минут в день в 2025 году

Месячная аудитория достигла 80,6 млн человек, сообщила пресс-служба российского видеохостинга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Среднее время, которое пользователи ежедневно проводили на видеоплатформе Rutube в 2025 году, составило 46,1 минуты. Об этом сообщила пресс-служба российского видеохостинга.

"По данным аналитического центра Rutube, в среднем пользователи проводили в 2025 году на площадке 46,1 минуты в день. При этом видео на платформе посмотрели более 50 млрд раз. Месячная аудитория достигла 80,6 млн человек, а количество размещенного контента превысило 430 млн роликов", - говорится в сообщении.

Наибольший интерес у зрителей вызвали практические и познавательные трансляции. Самой популярной из них стала лекция "Современные виды мошенничества. Основные схемы и методы защиты". Также в топ-3 вошел прямой эфир с доктором Бубновским о причинах боли в спине.

Среди развлекательного контента лидерами просмотров стали развивающие мультфильмы для детей, такие как "Три кота. Учим цифры и цвета", а также шоу "Злые языки" и "Мама, это не я". В сегменте пользовательского контента (UGC) самым просматриваемым стал ролик "Учим цвета. Раскрашиваем мороженое".

В рейтинге самых популярных каналов UGC-направления лидируют Double Bubble, "Волшебство ТВ" и "Влад и Ники". Среди авторских передач первое место заняла программа Никиты Михалкова "Нереальная политика". Наиболее востребованными телеканалами на платформе стали ТНТ, НТВ и Первый канал.

"Мы видим, как растет библиотека контента, увеличивается время, которое пользователи проводят на площадке, объем UGC-видео. К нам приходят все новые блогеры, появляются новые каналы", - отметил генеральный директор "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров.