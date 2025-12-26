"Норникель" к 2028 году полностью выполнит Серную программу

Есть повышенные обязательства, отметил глава "Интерроса" Владимир Потанин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Норникель" к 2028 году обязательно выполнит программу по снижению выбросов серы в Норильске. Об этом заявил глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы уже сейчас превысили те обязательства, которые накладывали соответствующий указ президента и программа "Чистый воздух", намного больше, чем на 20%, снизили. Но у нас есть повышенные обязательства. Мы еще в несколько раз снизим объемы атмосферных выбросов серы. И мы от этих обязательств не только не отказываемся, мы идем в графике их выполнения. И к 2028 году мы всю программу в том виде, как она согласована, обязательно выполним", - сказал Потанин.

О "Серной программе"

Технологии, принятые для экологической инициативы "Норникеля" - "Серной программы", позволяют улавливать не менее 99% диоксида серы на основных плавильных агрегатах, на которых они применены, и учитывают особенности рудной базы Норильского промышленного района, применяемые пирометаллургические процессы, а также логистические ограничения Норильска (отсутствие внешнего ж/д сообщения, ограниченный период навигации по Енисею, межнавигационный период, при котором есть только авиасообщение, условия логистики по Северному морскому пути). Утилизация диоксида серы происходит с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса.