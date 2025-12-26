Сельхозпроизводство в России январе - ноябре выросло на 5,4%

На конец ноября 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 16,1 млн голов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Производство продукции сельского хозяйства в РФ в январе - ноябре 2025 года выросло на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

При этом на конец ноября 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 16,1 млн голов, что на 3% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, из него коров - 7,1 млн. Поголовье свиней на эту же дату составило 28,7 млн, овец и коз - 18,6 млн голов.

Также в январе - ноябре 2025 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 0,2%, до 15,1 млн тонн, молока - на 0,6%, до 31,5 млн тонн, яиц - на 4,5%, до 44,5 млрд штук.