Реальные зарплаты в РФ в октябре увеличились на 6,1%

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре составила 99 707 рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в октябре 2025 года увеличились на 6,1% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре составила 99 707 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 14,3%.

В январе - октябре 2025 года реальные зарплаты увеличились на 4,7% в годовом выражении, номинальные - на 14,4%.