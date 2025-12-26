Оборот розничной торговли в России в ноябре вырос на 3,3%

Показатель составил 5,22 трлн рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в ноябре 2025 года вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 5,22 трлн рублей, в январе - ноябре - на 2,5% в годовом сопоставлении, до 55,18 трлн рублей, следует из данных Росстата.

Оборот розничной торговли в ноябре на 96,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3,2% (в ноябре 2024 года - 96,2% и 3,8% соответственно).

По данным статистики, в ноябре 2025 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,5%, непродовольственных товаров - 52,5% (в ноябре 2024 года - 47,4% и 52,6% соответственно).