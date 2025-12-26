Безработица в РФ в ноябре снизилась до 2,1%

Всего в ноябре 1,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в ноябре 2025 года составил 2,1%, месяцем ранее показатель находился на уровне 2,2%, следует из данных Росстата.

Всего в ноябре 1,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда).

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 49,6%, при этом уровень безработицы женщин (2,2%) выше уровня безработицы мужчин (2,1%).

Из 1,6 млн безработных 1 млн составляют городские жители, 0,6 млн - сельские. Уровень безработицы среди сельских жителей (3,5%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (1,7%).

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2025 года составил 38 лет. На долю молодежи в возрасте до 25 лет среди безработных приходится 19,5%, лиц в возрасте 50 лет и старше - 21,9%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, - 27,8%.