В России оборот заведений общепита в ноябре вырос на 8,2%

Он составил 377,2 млрд рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Оборот заведений общественного питания в РФ в ноябре 2025 года вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 377,2 млрд рублей, за январь - ноябрь - на 8,7% в годовом выражении, до 3,865 трлн рублей, следует из данных Росстата.

Оборот общественного питания по методологии Росстата включает выручку ресторанов, кафе, баров, а также оборот ряда других предприятий. Например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы или для обслуживания банкетов.