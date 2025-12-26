Сбор зерна в России в 2025 году составил 139,4 млн тонн

В 2025 году зерна намолочено на 10,7% больше уровня 2024 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сбор зерна в России в 2025 году, по предварительным данным, составил 139,4 млн тонн в чистом весе, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

"В 2025 г., по предварительным данным, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 139,4 млн тонн зерна в весе после доработки, 17 млн тонн семян подсолнечника, накопано 43,6 млн тонн сахарной свеклы, 19,5 млн тонн картофеля, собрано 13,8 млн тонн овощей", - говорится в документе.

Отмечается, что в 2025 году зерна намолочено на 10,7% больше уровня 2024 года, семян подсолнечника получено больше на 0,6%, сахарной свеклы - меньше на 3,3%. В то же время сбор картофеля увеличился на 9,4%, а сбор овощей уменьшился на 0,9%.

Росстат также сообщает, что, как и в предыдущие годы, основная доля зерна (69,5%), сахарной свеклы (89,2%) и подсолнечника (58,8%) выращена в сельхозорганизациях; картофеля (56,6%) и овощей (47%) - в хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 29,3% от общего сбора зерна, семян подсолнечника - 40,8%, сахарной свеклы - 10,8%, картофеля - 17%, овощей - 24%.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании правительства сообщила о том, что урожай зерна в России по итогам 2025 года составит 137 млн тонн в чистом весе, в том числе 90 млн тонн пшеницы.

О сборе зерна в РФ

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн. В 2023 году был получен второй по объему в истории РФ урожай зерна - около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии - примерно 147 млн тонн.

В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 млн тонн.