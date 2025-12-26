Рост ВВП РФ по итогам 11 месяцев 2025 года составил 1%

Показатель соответствует прогнозу социально-экономического развития

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Рост ВВП РФ по итогам 11 месяцев 2025 года в годовом выражении составил 1%, говорится в обзоре о текущем состоянии экономики России, подготовленном Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России, по итогам 11 месяцев 2025 года рост ВВП сохранился на уровне 1,0%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ, - отмечается в обзоре. - В ноябре ВВП превысил уровень прошлого года на 0,1% после 1,6% в октябре. Частично такая динамика обусловлена календарным фактором - в ноябре 2025 года было на два рабочих дня меньше, чем в ноябре 2024 года".