Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи поднялся до 2 754,89 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в пятницу поднялся на 1,5% - до 2 754,89 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,75%, до 1 117,04 пункта.

Курс юаня вырос незначительно, до 11,03 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня торговался в хорошем плюсе. Сообщения о продолжении переговорной активности по решению украинского конфликта приободрили инвесторов. В то же время покупки сдерживались укреплением рубля и снижением цен на нефть. Стоимость золота между тем обновила исторический максимум - $4 568", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, лидерами роста стали акции СПБ биржи (+4,5%), вероятно, на фоне позитивных геополитических ожиданий. Значительнее всего подешевели бумаги производителя алкоголя "Абрау-Дюрсо" (-7,4%), что, как считает Мильчакова, связано с переоцененностью акций.

В "БКС Мир инвестиций" ожидают, что 29 декабря индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2 700-2 800 пунктов.

По оценке Freedom Finance Global, в понедельник индекс будет колебаться также в пределах 2 700-2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 76-78,5 рубля, евро - 90-92 рубля, юаня - 10,9-11,3 рубля.