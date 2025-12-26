"Интер РАО": экспорт электроэнергии из РФ может немного снизиться в 2025 году

Как пояснили в компании, основными направлениями поставки электроэнергии в последние годы традиционно являются Казахстан и Монголия

МОСКВА, 26 декабря./ТАСС/. Экспорт электроэнергии из России по итогам 2025 года может незначительно снизится в связи с опережающим ростом энергопотребления в энергосистеме Востока, сообщили ТАСС в пресс-службе "Интер РАО" (единственного оператора экспорта-импорта электроэнергии в РФ).

"По предварительным итогам года ожидается незначительное снижение экспорта, в основном из-за опережающего роста электропотребления в объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока, что привело к снижению объема экспортных поставок", - говорится в сообщении.

Как пояснили в "Интер РАО", основными направлениями поставки электроэнергии в последние годы традиционно являются Казахстан и Монголия. "Также значимым направлением экспорта является южное направление, включающее Грузию, Турцию и другие страны региона. Объем экспортной поставки в 2026 году будет определяться балансовой ситуацией как в ЕЭС [единой энергосистеме] России, так и в энергосистемах зарубежных стран", - добавили в компании.

По итогам девяти месяцев 2025 года "Интер РАО" экспортировала 3,3 млрд кВт·ч электроэнергии в Казахстан (60% от поставок), в Китай - 300 млн кВт·ч (5%). Экспорт электроэнергии в Монголию достиг 13% от общего объема поставок компании и составил 700 млн кВт·ч. В другие страны было направлено 1,2 млрд кВт·ч. Большая часть импорта за отчетный период пришлась на Казахстан - 1,6 млрд кВт·ч (93%).

В июне 2025 года в "Интер РАО" отмечали, что объем экспорта по итогам года может снизиться на 4%.

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.