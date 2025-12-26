"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы между Санкт-Петербургом и Геленджиком

Рейсы с частотой пять раз в неделю будет осуществлять авиакомпания "Россия"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Геленджиком, которые запланированы в летнем сезонном расписании. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Геленджиком. Прямые перелеты из Северной столицы на популярный курорт Краснодарского края будут выполняться в летнем сезонном расписании, начиная с 29 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, рейсы с частотой пять раз в неделю будет осуществлять авиакомпания "Россия".

Авиакомпания возобновила воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром 19 сентября 2025 года, с 10 октября на данном направлении были добавлены рейсы авиакомпании "Россия".