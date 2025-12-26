В Дагестане неналоговые доходы в 2025 году выросли в 2,2 раза

При этом налоговые доходы составили 47,7 млрд рублей, отметило региональное правительство

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Поступления неналоговых доходов в Дагестане по сравнению с 2024 годом выросли в 2,2 раза. Об этом сообщает региональное правительство.

"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел рабочее совещание с членами кабинета министров по вопросу исполнения республиканского бюджета за 2025 год. <…> Почти на 6% в целом вырос объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Дагестана. При этом налоговые доходы составили 47,7 млрд рублей или 101,1% к годовым бюджетным назначениям. Поступления неналоговых доходов составили 12,5 млрд рублей или 128,8% к годовому плану. Рост к прошлому году - в 2,2 раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовая помощь из республиканского бюджета местным бюджетам перечислена в объеме 12,7 млрд рублей. "Перечисленные суммы позволяют обеспечить финансирование заработной платы с начислениями, а также других социально значимых статей бюджетных расходов по ноябрь включительно", - добавили в правительстве Дагестана.