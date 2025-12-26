"Норникель" ожидает прорыв в применении беспилотников в горных работах

По словам президента "Норникеля" Владимира Потанина, предприятие пытается уходить от имиджа исключительно сырьевой компании в сторону образа более технологичной

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Прорыв в применении беспилотных аппаратов в горных работах на предприятиях "Норникеля" ожидается в ближайшее время. Об этом заявил глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы недалеки от использования беспилотных аппаратов при горных работах. Я думаю, что в ближайшее время в "Норникеле", как, впрочем, и во многих других наших компаниях, будет в этой области определенного рода прорыв", - сказал Потанин.

По его словам, "Норникель" пытается уходить от имиджа исключительно сырьевой компании в сторону образа более технологичной компании.

"Это требует применения искусственного интеллекта в нашей деятельности. И он применяется, улучшается извлечение металлов при обогащении, улучшается работа горной техники при добыче руды, улучшаются параметры металлургического производства", - добавил Потанин.