"Норникель" ожидает прорыв в применении беспилотников в горных работах
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Прорыв в применении беспилотных аппаратов в горных работах на предприятиях "Норникеля" ожидается в ближайшее время. Об этом заявил глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".
"Мы недалеки от использования беспилотных аппаратов при горных работах. Я думаю, что в ближайшее время в "Норникеле", как, впрочем, и во многих других наших компаниях, будет в этой области определенного рода прорыв", - сказал Потанин.
По его словам, "Норникель" пытается уходить от имиджа исключительно сырьевой компании в сторону образа более технологичной компании.
"Это требует применения искусственного интеллекта в нашей деятельности. И он применяется, улучшается извлечение металлов при обогащении, улучшается работа горной техники при добыче руды, улучшаются параметры металлургического производства", - добавил Потанин.