Консорциум банков Украины выдаст оружейникам в кредит свыше $500 млн

По словам министра обороны страны Дениса Шмыгаля, это крупнейшая в истории украинского финансового рынка кредитная консорциумная сделка

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Государственные и частные банки Украины создают консорциум для предоставления кредита в $500 млн оружейникам под государственные гарантии. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Банковский сектор объединяется для поддержки украинских оружейников. Шесть государственных и частных банков создают консорциум и подписывают соглашение о предоставлении кредита на 21,5 млрд гривен (около $510 млн) сроком на три года под государственные гарантии", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, это крупнейшая в истории финансового рынка Украины кредитная консорциумная сделка. Соглашение было достигнуто между Минобороны, Нацбанком и коммерческими банками "по созданию действенного механизма кредитования оборонно-промышленного комплекса". Это и аналогичные решения открывают для оборонной индустрии возможности масштабирования и модернизации производства, отметил Шмыгаль. Какие коммерческие банки станут участника консорциума, министр не сообщил.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что почти 70% вооружения для ВСУ поставляет Запад. При этом украинские власти постоянно призывают западных партнеров передавать новую военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок.