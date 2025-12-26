РБК: Google планирует вывезти из России устаревшие сервера

По данным издания, на этих серверах хранится контент компании, который наиболее востребован интернет-пользователями

Редакция сайта ТАСС

© AlfaCuwiCuwi/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Американская компания Google направила российским интернет-провайдерам письмо с уведомлением, что планирует забрать кэширующие серверы модели Dell R720 из-за окончания срока их эксплуатации. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько источников среди провайдеров.

Речь идет о серверах системы Google Global Cache, которая ускоряет доставку контента для пользователей. Компания устанавливает такие хосты у операторов связи в разных странах, в том числе в РФ до 2022 года. На них хранится наиболее востребованный контент компании - видео с YouTube, карты, обновления для приложений на Android и браузера Chrome, а также изображения из поиска Google.

Источник издания на рынке, получивший письмо, рассказал, что в нем Google попросила отключить и извлечь из стойки указанные серверы, а также предоставить адрес, откуда их можно вывезти. По словам собеседника РБК, передачей оборудования со стороны компании занимается MPK Asset Solutions, которая специализируется на управлении жизненным циклом IT-оборудования, в том числе покупкой, продажей, утилизацией, а также демонтажем и уничтожением данных.

Как указано в письме, эта модель серверов Dell снята с производства, вывод из эксплуатации планируется начать 26 января 2026 года.