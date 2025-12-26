В России выдали предписание о приостановке продажи напитка Aloe Vera

В ведомстве также отметили, что также предписано изъять из оборота некачественные или потенциально опасные пищевые продукты

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Предписание о приостановке продажи потенциально опасного напитка Aloe Vera выдано АО "Тандер". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"АО "Тандер" выдано предписание о приостановлении реализации указанной партии и об изъятии из оборота некачественных или потенциально опасных пищевых продуктов. В ответ на предписание компания уведомила Роспотребнадзор о полном приостановлении реализации продукции с датой изготовления 11.08.2025 в торговой сети "Магнит", - говорится в сообщении.

Также ведомство направило письмо в адрес Ассоциации компаний интернет‑торговли с просьбой довести до участников рынка электронной торговли (включая маркетплейсы) необходимость принятия исчерпывающих мер, исключающих дистанционную реализацию продукции, не соответствующей требованиям законодательства и потенциально создающей риски для здоровья потребителей.

Кроме того, управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты проверочные мероприятия в отношении производителя - ООО "Вельта‑Пенза". О начале проверки уведомлена прокуратура Пензенской области. ООО "Вельта‑Пенза" выдано предписание о приостановлении реализации всей имеющейся на производстве партии напитка Aloe Vera.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что в четырех бутылках напитка Aloe Vera обнаружен ацетон. Это выяснили сотрудники московского "Магнита", вскрыв всю партию. В сети отметили, что уберут продукцию с прилавков магазина.