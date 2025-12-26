Химпром ФРГ и Европы может столкнуться с дальнейшим закрытием предприятий

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Химическая промышленность Германии и Европы может столкнуться с дальнейшим закрытием предприятий в 2026 году из-за низкого спроса, высоких затрат и стремительного роста импорта химической продукции в Европу. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на проведенный ею анализ.

По информации издания, ситуация в отрасли ухудшилась с лета. В период с января по октябрь импорт химической продукции из Китая в Европу увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным Евростата, объем импорта достиг €47 млрд. Однако продукция химпрома все чаще поступает в ЕС не только из Азии, указывает газета. Импорт из США также резко вырос. К октябрю американские производители химической продукции поставили в Европу товаров на сумму €78 млрд - примерно на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года. "Усиление конкурентного давления приводит к сокращению объемов продаж. Кроме того, отечественные поставщики вынуждены снижать цены, поскольку китайские конкуренты также снижают цены", - отметил соруководитель отдела химических исследований независимой европейской компании, предоставляющей финансовые услуги, Kepler Cheuvreux Мартин Рeдигер.

Согласно анализу Handelsblatt, планы закрытия предприятий уже затронули более 4 тыс. рабочих мест в химической промышленности ФРГ. Только на заводе Bayer во Франкфурте планируется сократить 500 рабочих мест. Компания намерена закрыть там свой завод по производству средств защиты растений, поскольку, по данным концерна, его продукция больше не может конкурировать с дешевой продукцией из Китая.

Еще одним примером, как указывает газета, является объявленное этим летом закрытие крупного химического завода, принадлежащего американской корпорации Dow, в городе Леуна на востоке Германии. Под угрозой находятся 550 сотрудников.

Как полагают некоторые эксперты отрасли, волна закрытия заводов в Европе продолжится до 2028 года. В этой связи все громче звучат призывы к усилению защиты химической промышленности. В то же время слышны предупреждения о торговых конфликтах с Китаем, резюмирует газета.