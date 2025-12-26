Стоимость серебра обновила исторический максимум

Она превысила $78 за тройскую унцию, следует из данных биржи Comex

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $78 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 22:17 мск, цена на драгметалл росла на 8,86% и составляла $78,035 за тройскую унцию.

К 22:30 мск стоимость серебра замедлила рост до $77,87 за тройскую унцию (плюс 8,63%). В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4 561,3 за тройскую унцию (плюс 1,11%).