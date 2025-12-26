На Украине могут рассекретить данные о залежах урана

Это единственное полезное ископаемое, данные о запасах которого остаются тайными, сообщила директор Национальной ассоциации добывающей промышленности страны Ксения Оринчак

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украинские власти могут снять гриф "секретно" с информации о залежах урана в стране в рамках соглашения с США о недрах. Об этом сообщила директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

Она напомнила, что правительство рассекретило данные по ключевым группам полезных ископаемых: это алмазы, золото, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, платина, иридий, осмий, палладий. Отдельно было принято решение относительно галлия, индия, кадмия, рения, рубидия, селена, таллия, теллура и цезия.

"Сейчас единственным полезным ископаемым, данные о запасах которого остаются тайными, является уран и урановые руды, - приводит слова Оринчак агентство Униан. - Под эгидой Минэкономики ведется разработка Стратегии критических минералов, которая будет утверждена постановлением кабмина. Наша ассоциация работает вместе с Минэкономики, Госгеонедрами и аналитическими центрами. Проект Стратегии будет стимулировать изучение, добычу и переработку в готовый продукт в 2026-2030 гг. [В качестве] одной из мер Стратегии сейчас обсуждается вариант снятия секретности с данных об уране".

В июне министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук сообщила, что на Украине решили рассекретить данные о недрах. Сложность заключается в том, что значительная часть этой информации до сих пор хранилась в бумажном виде. По словам Гринчук, министерство оцифровало 6 тыс. книг с геологической информацией, планируется оцифровать еще 60 тыс. книг.

Соглашение о недрах

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США документа по недрам. Многие СМИ и депутаты Рады, проанализировав его положения, высказали недовольство условиями сделки, отметив, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, при этом он не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Владимира Зеленского. Кроме того, парламентарии возмущались тем, что Раде не представили два дополнительных документа, которые упоминаются в тексте основного соглашения. Тем не менее Рада 8 мая ратифицировала соглашение с США, а уже 12 мая Зеленский утвердил ратификацию.

После подписания соглашения с США министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.