Правительство утвердило новую программу безопасности полетов

Документ закрепил современный и проактивный подход к управлению рисками, отметил Минтранс

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило новую программу безопасности полетов и показатели приемлемого уровня безопасности полетов, сообщил Минтранс РФ.

Как отмечается в сообщении, документ закрепил современный и проактивный подход к управлению рисками, а именно приоритет безопасности при любых решениях в авиационной отрасли, системное выявление факторов опасности до происшествий и развитие государственной системы управления безопасностью полетов.

"Ключевое в новом документе - переход к измеримым целям. Впервые на уровне распоряжения правительства одновременно с программой закреплены показатели приемлемого уровня безопасности полетов. Эти показатели позволят оценивать эффективность принимаемых мер и удерживать риск на приемлемом уровне", - говорится в сообщении.

Там же добавили, что программа охватывает всех участников авиационной отрасли, влияющих на "цепочку безопасности". Среди них - эксплуатанты, разработчики и изготовители воздушных судов и двигателей, организации технического обслуживания, провайдеры аэронавигационного обслуживания и операторов аэродромов. Также это затронет систему подготовки авиационного персонала, поставщиков услуг по обслуживанию линий управления и контроля беспилотных авиационных систем.

"Среди приоритетных направлений - усиление контроля аутентичности компонентов, повышение уровня автоматизации аэродромов, совершенствование подготовки летных экипажей, инженерно-технического состава и специалистов по управлению воздушным движением. Уделено также внимание развитию культуры добровольных сообщений об инцидентах и угрозах без страха необоснованного наказания при четком разграничении человеческой ошибки, нарушения обязательных требований и халатности", - отметили в Минтрансе.

В министерстве указали, что документ предусматривает ежегодный цикл оценки и обновления. Так, Минтранс РФ будет проводить ежегодную оценку эффективности обеспечения безопасности полетов до 1 марта, а правительство России будет ежегодно обновлять программу до 1 июня. Кроме того, предусмотрена публикация ежегодного открытого доклада о состоянии безопасности полетов.