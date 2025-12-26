Слуцкий предлагает ввести льготные тарифы на электроэнергию для членов СНТ

Лидер ЛДПР также отметил, что садовые и огороднические некоммерческие товарищества играют важную роль в решении жилищной и демографической проблем

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением закрепить на федеральном уровне право членов садовых и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) оплачивать электроэнергию по льготному тарифу. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в Основы ценообразования, установив на федеральном уровне для собственников зарегистрированных жилых домов, расположенных на территории товариществ, возможность оплачивать потребленную электрическую энергию по льготному тарифу с учетом единого понижающего коэффициента 0,7", - говорится в обращении.

По словам Слуцкого, сейчас жители СНТ могут оплачивать электроэнергию с понижающим коэффициентом от 0,7 до 1, однако применение льгот и размер скидки зависят от региональных властей и не фиксируется. В результате, отмечает депутат, многие владельцы домов в СНТ, не зарегистрированные там постоянно, платят полную стоимость электроэнергии, что создает для них дополнительную финансовую нагрузку.

Он также отметил, что СНТ играют важную роль в решении жилищной и демографической проблем. "Многие граждане, включая молодые семьи и пенсионеров, выбирают для постоянного или сезонного проживания собственные дома на садовых участках, поскольку индивидуальное жилищное строительство часто является экономически более доступным, чем приобретение жилья в городской черте. Кроме того, наличие собственного дома создает предпосылки для улучшения жилищных условий и может способствовать росту рождаемости", - добавил он.

По мнению лидера ЛДПР, предлагаемая мера позволит создать экономические предпосылки для круглогодичного проживания в СНТ и снизить нагрузку на домохозяйства.