"Контур.Маркет": мандарины к Новому году подешевели на 12%

Стоимость снизилась по сравнению с прошлым годом с 218 до 185 рублей

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Стоимость килограмма мандаринов в России в среднем снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом: с 218 до 185 рублей. При этом спрос на цитрусовые уменьшился на 6%, сообщили аналитики "Контур.Маркета", с результатами исследования которых ознакомился ТАСС.

Читайте также Как выбрать вкусные мандарины

"По сравнению с прошлым годом средняя цена на мандарины снизилась на 12%, в среднем килограмм мандаринов обходился в 185 рублей против 218 рублей в 2024 году. <…> Спрос в среднем по стране снизился на 6%, но в регионах картина не единообразная", - сказано в исследовании.

Аналитики уточнили, что в части регионов РФ стоимость мандаринов увеличилась: в Пермском крае прирост составил 40%, а в Красноярском крае - 17%. Неоднородно изменился и спрос: жители Тюменской области стали покупать эти фрукты чаще на 34%, а в том же Красноярском крае - на 24%.

Исследователи отметили, что снижение цены связано с налаживанием поставок цитрусовых из Турции, Египта и Абхазии - все эти страны нарастили объем экспорта фруктов в Россию.

Исследователи проанализировали 6 млн чеков, выданных по стране с 1 ноября 2025 года, и сравнили с аналогичным периодом 2024 года.