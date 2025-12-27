Депутат Оглоблина: на развитие своей фермы можно получить до 7 млн рублей

Во всех регионах России есть центры, консультирующие начинающих фермеров по вопросам поддержки и оформлению земли, отметила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Начинающие фермеры могут получить от государства грант в размере до 7 млн рублей на развитие своего хозяйства. Об этом в интервью ТАСС рассказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия").

"В 2012 году благодаря президенту страны Владимиру Владимировичу Путину появилась поддержка для начинающих фермеров. Сейчас она переросла в "Агростартап". Это самая востребованная мера поддержки именно для небольших, семейных фермерских хозяйств. Можно получить до 7 млн рублей на свой агростартап", - сказала депутат.

По ее словам, во всех регионах России есть центры компетенций, в которых консультируют начинающих фермеров по вопросам поддержки, оформлению земли и прочему.

Грант "Агростартап" предназначен для начинающих фермеров, зарегистрированных в сельской местности не более года. Грант выделяется единожды, и его размер зависит от направления проекта. Деньги можно потратить на покупку земли, оборудования, транспорта и животных, а также на строительство и обеспечение до двух рабочих мест на ферме.