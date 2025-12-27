В Калининградской области число самозанятых выросло почти на 30%

Это обусловлено возможностью легально вести деятельность с минимальной налоговой нагрузкой

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Количество самозанятых граждан в Калининградской области в 2025 году выросло почти на треть и составило 111,4 тыс., что на 26,7% выше показателей 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в региональном в министерстве экономического развития, промышленности и торговли.

"На 30 ноября 2025 года численность физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", достигла 111 458 человек и превысила результат 2024 года на 23 508 человек, или на 26,7%", - сказал собеседник агентства.

В министерстве также отметили, что рост числа самозанятых обусловлен возможностью легально вести деятельность с минимальной налоговой нагрузкой (4-6%), предельно простой процедурой регистрации, а также отсутствием обязанности по предоставлению налоговой отчетности, что существенно снижает административные издержки и делает этот статус максимально доступным для широкого круга лиц.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан "Налог на профессиональный доход" действует в Калининградской области с 2020 года, по итогам которого в регионе насчитывалось 8 099 физических лиц, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых.