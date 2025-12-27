"Агроэкспорт": Россия за 10 месяцев увеличила экспорт макаронных изделий на 23%

В 2025 году экспорт осуществлялся в более 80 стран

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия в январе - октябре 2025 года нарастила экспорт макаронных изделий в стоимостном выражении на 23% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до более $173 млн, сообщили ТАСС в федеральном центре "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, за период январь - октябрь 2025 года Россия экспортировала более 116 тыс. тонн макаронных изделий на сумму более 173 млн долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 23% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году экспорт осуществлялся в более 80 стран.

В топ-5 стран-импортеров в денежном выражении входят Белоруссия (более $59 млн), Казахстан (почти $41 млн), Узбекистан (почти $18 млн), Азербайджан (почти $9 млн) и Грузия (почти $9 млн).