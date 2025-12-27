Эксперты: в России рост цен на стройматериалы составил 15% в 2025 году
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Цены на стройматериалы в РФ в среднем выросли до 15% в 2025 году, однако на некоторые позиции рост составил 30%, рассказали ТАСС эксперты.
"Если говорить о росте цен на стройматериалы в динамике за весь 2025 год, то тут мы фиксируем их удорожание в пределах 8-13%. Наиболее он был замечен в первой половине года, и одной из причин стала высока ключевая ставка ЦБ, которая оказала влияние на весь рынок недвижимости", - рассказал ТАСС управляющий партнер строительной компании "Билдсервис", член Генсовета "Деловой России" Владимир Комлев.
По его словам, снижение ключевой ставки немного стабилизировало цены к концу года. "Очевидно, что такая ситуация на рынке сказалась на росте себестоимости строительства. Мы наблюдали значительный рост на такие категории как утеплители, изоляция, сантехника и электрика, причем цены на них стабильно увеличиваются уже несколько лет", - отметил Комлев.
Член генсовета "Деловой России", застройщик, владелец группы компаний "Удача" Владимир Прохоров добавил, что поставки европейских материалов усложнились по объективным причинам санкционных процессов. Это привело к росту цен при возведении объектов. "Российский бизнес усилил за год производственные мощности по созданию аналогов иностранных комплектующих, но темпы выпуска ограничены. Также на рынке усилили присутствие такие страны как Турция и Китай. Однако остаются логистические сложности. Самый высокий рост наблюдался на утеплители и изоляцию, вплоть до 30%. По-прежнему дорожают сантехника и электрика, бетонные смеси", - рассказал эксперт ТАСС.
По итогам 2025 года рынок строительных материалов демонстрировал разнонаправленную динамику, отметил коммерческий директор "Главстрой Регионы" Алексей Артошин. По его словам, в течение года выросли цены на бетон, прибавив до 9%, также на отделочные материалы, где средний рост составил около 5%. Снижение цен на арматуру достигало до 20%, газобетонных блоков - до 12%, пазогребневых плит - до 14%.
Руководитель отдела закупок компании BM Group Development Евгений Семенов оценил рост цен на стройматериалы за 2025 год в 10-15%. В целом это повышение укладывается в инфляционную динамику, однако по отдельным категориям материалов рост был более заметным - в первую очередь там, где выше доля ручного труда.