Эксперты: в России рост цен на стройматериалы составил 15% в 2025 году

Одной из причин стала высока ключевая ставка ЦБ, которая оказала влияние на весь рынок недвижимости, отметил управляющий партнер строительной компании "Билдсервис", член Генсовета "Деловой России" Владимир Комлев

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Цены на стройматериалы в РФ в среднем выросли до 15% в 2025 году, однако на некоторые позиции рост составил 30%, рассказали ТАСС эксперты.

"Если говорить о росте цен на стройматериалы в динамике за весь 2025 год, то тут мы фиксируем их удорожание в пределах 8-13%. Наиболее он был замечен в первой половине года, и одной из причин стала высока ключевая ставка ЦБ, которая оказала влияние на весь рынок недвижимости", - рассказал ТАСС управляющий партнер строительной компании "Билдсервис", член Генсовета "Деловой России" Владимир Комлев.

По его словам, снижение ключевой ставки немного стабилизировало цены к концу года. "Очевидно, что такая ситуация на рынке сказалась на росте себестоимости строительства. Мы наблюдали значительный рост на такие категории как утеплители, изоляция, сантехника и электрика, причем цены на них стабильно увеличиваются уже несколько лет", - отметил Комлев.

Член генсовета "Деловой России", застройщик, владелец группы компаний "Удача" Владимир Прохоров добавил, что поставки европейских материалов усложнились по объективным причинам санкционных процессов. Это привело к росту цен при возведении объектов. "Российский бизнес усилил за год производственные мощности по созданию аналогов иностранных комплектующих, но темпы выпуска ограничены. Также на рынке усилили присутствие такие страны как Турция и Китай. Однако остаются логистические сложности. Самый высокий рост наблюдался на утеплители и изоляцию, вплоть до 30%. По-прежнему дорожают сантехника и электрика, бетонные смеси", - рассказал эксперт ТАСС.

По итогам 2025 года рынок строительных материалов демонстрировал разнонаправленную динамику, отметил коммерческий директор "Главстрой Регионы" Алексей Артошин. По его словам, в течение года выросли цены на бетон, прибавив до 9%, также на отделочные материалы, где средний рост составил около 5%. Снижение цен на арматуру достигало до 20%, газобетонных блоков - до 12%, пазогребневых плит - до 14%.

Руководитель отдела закупок компании BM Group Development Евгений Семенов оценил рост цен на стройматериалы за 2025 год в 10-15%. В целом это повышение укладывается в инфляционную динамику, однако по отдельным категориям материалов рост был более заметным - в первую очередь там, где выше доля ручного труда.