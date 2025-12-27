Clarins зарегистрировала в России товарные знаки на солнцезащитные кремы

Дата истечения действия товарных знаков - декабрь 2034 года

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Французский бренд премиальной косметики Clarins зарегистрировал два товарных знака в РФ, выяснил корреспондент ТАСС. Среди зарегистрированных знаков - Clarins UV Plus Skin barrier и Clarins UV Plus [Advanced].

Заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в августе и декабре 2024 года из Франции. Товарные знаки регистрируются по классу №3 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает, в том числе, косметические масла, увлажняющие и солнцезащитные крема, а также увлажняющие противовозрастные продукты.

Дата истечения действия товарных знаков - декабрь 2034 года.

Clarins - всемирно известный французский бренд премиальной косметики, основанный Жаком Куртен-Кларансом в Париже в 1954 году, специализирующийся на уходовых средствах для лица и тела, макияже, а также парфюмерии, с упором на растительные ингредиенты, натуральность и высокую эффективность для сохранения молодости и красоты кожи.

Ранее в пресс-службах маркетплейсов Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и интернет-сервиса "Авито сообщали ТАСС, что спрос россиян на товары люксовых брендов на онлайн-платформах заметно вырос за девять месяцев 2025 года. В категории товаров для красоты - косметики и парфюмерии - крупные бренды также показали прирост, например, продажи Clarins на Wildberries увеличились на треть.